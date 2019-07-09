2019-07-09T07:19:49+03:00
Происшествия

Житель Перми угощал 6-летних девочек шоколадом, а потом показывал им порно

Дети рассказали об этом родителям
Лилия Абибулаева
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--Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Ленинградскую область 36-летний пермяк приехал, чтобы устроится на работу, но его планам было не суждено сбыться. Мужчину задержали за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Злоумышленник угощал 6-летних девочек шоколадками, а потом, когда дети начинали доверять мужчине, показывал им ролики с сексуальным подтекстом.

Дети рассказали о странном поведении взрослого родителям и мужчину задержали.

Как сообщили в СУ СКР по Ленинградской области, с учетом возраста малолетних, действия задержанного следствием квалифицированы как «насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. В отношении пермяка возбудили уголовное дело.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье внука председателя колхоза посадили за изнасилование школьницы. 27-летний парень пообещал подвезти девочку до дома, а затем надругался над ней

ИСТОЧНИК KP.RU

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