В Перми нашли пропавшую 22-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 06:22 2019-07-09T07:57:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 8 июля волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой объявили срочный сбор на поиски 22-летней Светланы Т. Известно, что около 18.00 7 июля она вышла из своего дома по улице Осинской, и с тех пор о ней ничего не было известно.

Утром во вторник, 9 июля, поисковики сообщили, что пропавшая найдена.

- Светлана найдена. Жива, - сообщили волонтеры.

Понедельник, 8 июля, в Пермском крае был днем пропавших людей. За вчерашний день пропали 4 человека, двое из которых - дети. Поисками занимались сотрудники полиции. К счастью, обоих нашли. Оба школьника сами сбегали от родитлей. 11-летняя девочка после ссоры с бабушкой решила уйти из дома. А в Губахе 13-летний мальчика полицейские сняли с электрички в Пермь. Оба ребенка живы и здоровы. Ребята переданы родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU