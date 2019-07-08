В Перми пропала 22-летняя девушка

СЕГОДНЯ 19:56 2019-07-08T19:56:56+03:00

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Вечером 8 июля волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой объявили срочный сбор на поиски 22-летней Светланы Тульбович. О ней известно, что около 18.00 7 июля она вышла из своего дома по улице Осинской, и с тех пор о ней ничего не известно.

Приметы Светланы: на вид 20 лет, рост 165 сантиметров, темно-русые волосы, плотного телосложения. Была одета в серую кофту, красную блузку и темные брюки.

Всех, кто видел девушку или знает, где она находится, просят сообщить в полицию (02 или 102 с мобильного) или поисковому отряду по телефону 204-49-04.

Как сообщили в поисковом отряде, поиски Светланы начались в понедельник, 8 июля, в 21.00 на улице Осинской, дом 8. Пермяков также призывают присоединиться к поискам девушки. Узнать подробности можно у координатора отряда имени Ирины Бухановой Ксюши Макаровой, ее телефоны: 8-922-302-88-30, 8-902-63-08-082.

ИСТОЧНИК KP.RU