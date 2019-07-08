Чердынскому музею выделят дополнительное финансирование

СЕГОДНЯ 19:24 2019-07-08T19:24:06+03:00

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На прошлой неделе «Комсомолка» писала о том, что Чердынский музей находится в сложном положении. Его даже пришлось временно закрыть для посетителей, потому что районные власти перевели смотрителей из музея в другое учреждение и не выделили денег на приобретение онлайн-касс, без чего музей не имел права продавать билеты.

Чтобы разрешить проблему, потребовалось вмешательство краевых властей. В Чердыни прошло экстренное совещание с участием министра культуры Вячеслава Торчинского и министра территориального развития Александра Борисова. Только после этого музей возобновил работу.

Но остались проблемы с нехваткой площадей для размещения уникальной музейной экспозиции. Здания, переданные музею, нуждаются в реставрации. 8 июля было принято решение, что Чердынский городской округ дополнительно получит 30 миллиона рублей на три года. Часть этих средств, по словам губернатора Максима Решетникова, может быть направлена на восстановительные работы в зданиях музея.

ИСТОЧНИК KP.RU