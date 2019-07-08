2019-07-08T17:43:46+03:00
Происшествия

«Ударили битой и отобрали золотые серьги». В Перми трое подростков напали на женщину

Возбуждено дело по статье «Разбой»
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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30-летняя женщина стояла неподалеку от трамвайной остановки «Элеватор» в Свердловском районе Перми. Место довольно глухое, но было всего 19 часов. К ней подошли трое подростков, которые несколько раз ударили женщину битой по голове. Та упала, подростки забрали у нее золотые серьги и кольца, а также айфон, 200 рублей и банковскую карту.

Женщина получила открытую черепно-мозговую травму, но в полицию обращаться не стала, по ее словам, «по личным соображениям». А вот в больницу ей обратиться пришлось. Оттуда и сообщили о нападении в дежурную часть полиции.

- Несмотря на то, что время было потеряно, оперативники задержали троих нападавших, - сообщили в полиции Перми. - Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемые дают признательные показания.

Как оказалось, нападавшими были подростки в возрасте от 13 до 15 лет. Сейчас сотрудники уголовного розыска устанавливают их причастность к аналогичным нападениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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