2019-07-08T17:11:07+03:00
Телевизор

Невеста из Перми поборется за победу в телешоу «Четыре свадьбы»

Увидеть программу можно будет 9 июля
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Невесты-соперницы. Фото: телеканал "Пятница"Невесты-соперницы. Фото: телеканал "Пятница"
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9 июля на телеканале «Пятница!» покажут пермскую свадьбу. В каждом выпуске реалити-шоу «Четыре свадьбы» четыре невесты из разных городов России соревнуются за главный приз – свадебное путешествие.

В 8-м сезоне в число участниц проекта вошла пермячка Надежда.

- Надя и ее жених Андрей не сомневаются в успехе своей свадьбы со множеством сюрпризов, которая пройдет в Перми, - сообщили на телеканале.

Соперницами Нади станут невесты из Иваново, Энгельса и Москвы. Каждая из девушек попытается доказать своим соперницам, что ее свадьба – самая лучшая. Для этого они станут почетными гостями на торжествах друг друга и попробуют оценить свадьбы конкуренток.

Именно та невеста, свадьба которой получит наивысшие баллы от соперниц, выиграет романтическое путешествие на двоих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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