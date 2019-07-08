«Врачи приезжают на свой страх и риск». Жители деревни в Прикамье боятся ступать на разрушенный мост

СЕГОДНЯ 15:35 2019-07-08T15:35:16+03:00

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Жители деревни Перебор в Пермском крае практически отрезаны от мира. Единственная возможность добраться до больницы, школы или сходить за продуктами - старый мост, который разрушается на глазах.

Как сообщает издание «Вкурсе.ру», деревянный мост был построен в 70х годах прошлого века и едва выдерживает человеческий вес. Врачи сюда приезжают на свой страх и риск. Останавливаются перед мостом, а дальше идут пешком - машину мост не выдержит.

Местной жительнице приходится переносить сына, больного ДЦП, на руках через опасный мост. Самостоятельно мальчик пройти не может.

Представители старшего поколения, если и решаются выйти на мост, то берут с собой фонарик. Чтобы в темное время суток подать сигнал - если свет горит, то все хорошо, если нет, значит, упала в овраг

В администрации Переборского поселения изданию сообщили, что на ремонт моста пока нет средств.

ИСТОЧНИК KP.RU