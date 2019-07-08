В Прикамье ссора отца с сыном закончилась поножовщиной

СЕГОДНЯ 15:09 2019-07-08T15:09:08+03:00

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В Краснокамске осудили 23-летнего местного жителя за причинение тяжких травм своему отцу. Сотрудники полиции установили, что в апреле 2019 года родственники вместе выпивали. Между ними произошла ссора, которая переросла в драку. Молодой человек схватил нож и ударил 49-летнего отца ножом в спину.

Мужчину отправили больницу. Рану квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

- Полицейские задержали злоумышленника. В период следствия он находился под стражей. Молодой человек свою вину признал и раскаялся в содеянном, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Суд приговорил 23-летнего жителя Краснокамска к 2 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми мужчина напал с ножом на кассира магазина.

ИСТОЧНИК KP.RU