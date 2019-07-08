"Грустно смотрит на пассажиров". В Перми неизвестные привязали собаку к поручню и оставили в автобусе

СЕГОДНЯ 14:10 2019-07-08T14:10:41+03:00

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Пермяки опубликовали фото взрослого пса, которого привязали к поручню и оставили кататься в автобусе.

- Хозяин, срочно найдись! Пока собачка в автобусе, но вечером ее придется оставить на улице. Все, кто узнал, сообщите хозяину, - подписал автор поста.

Пост в социальных сетях помог - собаку узнали.

- Соседи узнали собачку, и когда повели ее в сторону дома, она узнала свой дом, - сообщает автор поста.

Хозяева тоже нашлись. Оказалось, что собаку они оставили случайно. Как это произошло, не сообщается. Пока хозяева приходят в себя, бедного пса на передержку взял водитель автобуса.

Напомним, ранее мы писали о том, как живет в новой семье бродячий кот, который боялся каждого прикосновения. Волонтеры пермского приюта «Матроскин» нашли Родиону дом

ИСТОЧНИК KP.RU