Антон Силуанов: Пермский край – продвинутый регион в реализации нацпроектов

СЕГОДНЯ 13:57 2019-07-08T13:57:45+03:00

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В Перми состоялось расширенное совещание под председательством первого заместителя председателя Правительства РФ – министра финансов России Антона Силуанова. На нём обсудили реализацию национальных проектов «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт».

В совещании приняли участие министр экономического развития России Максим Орешкин, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, представители федеральных министерств, губернатор Пермского края Максим Решетников, главы других субъектов страны, а также представители малого и среднего бизнеса.

В начале заседания первый вице-премьер Антон Силуанов отметил, что большое значение имеет то, как выстроена в каждом регионе работа по созданию комфортных условий для бизнеса в рамках реализации нацпроектов, инициированных Президентом РФ Владимиром Путиным.

«Цель сегодняшнего диалога – популяризировать и разъяснять нацпроекты. Как мы видим, не все предприниматели ещё знают, что есть меры поддержки, есть возможности получить помощь от федерации, региона для того, чтобы стимулировать создание новых рабочих мест, инвестиции», – подчеркнул он.

Полпред президента в ПФО Игорь Комаров обратил внимание, что в рамках реализации нацпроекта по повышению производительности труда из 16 пилотных проектов восемь находятся в субъектах Приволжского округа: «Сегодняшнее мероприятие организовано как раз для того, чтобы предприниматели смогли задать свои вопросы, а главы регионов – пообщаться между собой, обменяться опытом и переговорить с представителями профильных федеральных ведомств».

В ходе совещания Антон Силуанов отметил, что Пермский край является продвинутым регионом с точки зрения инноваций, реализации национальных проектов, и попросил губернатора Максима Решетникова поделиться опытом с коллегами из других регионов.

Глава Прикамья ответил, что одно из ноу-хау, которое действует в регионе, но, возможно, пока не используется в других субъектах РФ, – это взаимодействие с крупными корпорациями, такими как ПАО «Газпром», ПАО «ЛУКОЙЛ» и др. По словам Максима Решетникова, все крупные компании нацелены на увеличение числа подрядчиков: малых компаний, инновационных компаний и т.д. «Эти все системы можно выстроить. Мы с каждой корпорацией подписываем “дорожную карту”. Наш Региональный центр инжиниринга сопровождает малые компании и помогает им проходить сертификационные процедуры, а когда накапливается критическая масса – процесс начинает развиваться сам собой. Это даёт развитие самого сложного сектора МСП – производственных компаний», – подчеркнул губернатор.

В свою очередь вице-премьер Антон Силуанов обратил внимание присутствующих на поправки, внесённые на этой неделе Правительством РФ в законодательство, – чтобы крупные компании формировали заказ у малого и среднего бизнеса на более долгий срок: «Сейчас они заказывают услуги на один год. Мы внесём в Госдуму законопроект о формировании такими компаниями закупок на три года, чтобы малым и средним предприятиям был понятен и предсказуем план работы на среднесрочный период. Тоже очень важный момент».

Далее совещание по реализации нацпроектов, нацеленных на развитие бизнеса, продолжилось в формате диалога, в рамках которого вопросы задавали региональные предприниматели. В частности, одного из присутствующих бизнесменов интересовал вопрос об инвестициях в проведение дноуглубительных работ в период обмеления рек с целью увеличить объём перевозок по рекам заготовленной на севере края древесины. Вице-премьер Антон Силуанов ответил, что данное предложение будет дальше обсуждаться Правительством РФ.

Также бизнесмен обратил внимание на то, что существующее на дорогах ограничение по весогабариту негативно сказывается на экономике лесозаготовки. В России общий вес автомобиля с прицепом ограничен 44 тоннами, отсюда полезная нагрузка может составлять всего 24 тонны. Вице-премьер Антон Силуанов указал, что весогабарит для региональных муниципальных дорог должны определять власти субъектов, и поручил федеральному Министерству транспорта проработать этот вопрос.

В ходе совещания по реализации нацпроектов, направленных на развитие предпринимательства, обсудили среди прочих и вопросы, связанные с налогообложением, с возможностью субсидирования для приобретения высокотехнологичного оборудования в лизинг, с оснащением лабораторий Минсельхоза специальным оборудованием для проведения анализа пчеловодческой продукции, чтобы в дальнейшем была возможность её экспортировать.

Напомним, Прикамье принимает участие во всех трёх национальных проектах, направленных на развитие бизнеса. Для достижения целей, обозначенных в них, в крае разработаны региональные проекты.

ИСТОЧНИК KP.RU