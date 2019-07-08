«Сняли с электрички». В Прикамье нашли пропавшего 13-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 13:50 2019-07-08T13:50:40+03:00

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13-летний Андрей К. ушел из дома в Губахе вечером 6 июля. Сообщалось, что школьник мог отправиться в Пермь. Известно, что мальчик не раз сбегал из дома.

В понедельник, 8 июля, беглеца нашли. Он жив и здоров. Сотрудники полиции сняли его с электрички. Мальчик собирался уехать в Пермь.

Ребенка сняли с поезда и передали родителям.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье нашли девочку, которая ушла от бабушки и не вернулась. Диана Ф. пропала в воскресенье, 7 июля. Девочка гостила у бабушки. Последний раз ее видели днем 7 июля. Больше на связь школьница не выходила, до сих пор ее местонахождение неизвестно.Когда Диана не вернулась домой, родственники забили тревогу. Заявление о пропаже было подано ночью 8 июля. Родственники сообщили, что девочка села на втобус и уехала из деревни бабушки.

ИСТОЧНИК KP.RU