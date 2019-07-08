В Пермском крае пропал 13-летний мальчик

СЕГОДНЯ 11:24 2019-07-08T11:24:07+03:00

Фото: паблик во "Вконтакте" "Жди Меня" поиск людей Пермь и Пермский край

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13-летний Андрей Косолапов ушел из дома в Губахе вечером 6 июля. Сообщается, что школьник может отправиться в Пермь.

Известно, что мальчик не раз сбегал из дома.

- Склонен ко лжи, может обмануть, что является жителем Перми и попросить денег на дорогу, может пойти пешком в сторону Перми, - сообщили родственники.

Особые приметы: рост 145см, глаза серо-зеленые, волосы светлые.

Был одет в серые штаны или черные джинсы, серая кофта с капюшоном, серые кеды, с собой взял рюкзак черного цвета.

Если вам известно местонахождение ребенка или вы его видели, просим звонить: 02, 102. +7999-126-26-25

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье пропала 11-летняя девочка. В Пермском крае разыскивают 11-летнюю Диану Филиппову. Девочка пропала в воскресенье, 7 июля. Диана гостила у бабушки. Последний раз ее видели днем 7 июля. Больше на связь школьница не выходила, до сих пор ее местонахождение неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU