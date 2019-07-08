Пермячку, которая продавала наркотики за биткоины, осудили на 8 лет
Сотрудники УФСБ России задержали пермячку, которая состояла в банде наркоторговцев. Женщина получала товар из Московской области, а после распространяла по Перми. Делала она это посредством закладок. С покупателей злоумышленница получала плату в биткоинах.
- За денежное вознаграждение пермячка получала и хранила наркотические средства, расфасовывала их на более мелкие партии и закладывала в оборудованные тайники, - сообщили в ведомстве. - Используя анонимные сервисы сети Интернет, осуществляла незаконный сбыт наркотиков путем отправления адресов и фотоснимков мест закладки. Оплату за оказываемые услуги женщина получала в виде биткоинов, которые в дальнейшем конвертировала в рубли и переводила на подконтрольные банковские карты.
Суд Индустриального района Перми признал женщину виновной и приговорил к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU