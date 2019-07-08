До и после: как живет в новой семье бродячий кот, который боялся каждого прикосновения

СЕГОДНЯ 10:49 2019-07-08T10:49:09+03:00

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- Невозможно забыть те дни, когда Родион появился в приюте - грязный, грустный и очень голодный, - пишут волонтеры.

У пермского приюта «Матроскин» есть группа «Счастливчики Матроскина», где волонтеры рассказывают о судьбе их бывших подопечных, которые нашли дом.

- Родиона кто-то сильно обидел, он боялся людей и пугался каждого прикосновения, - пишет волонтеры. - Мы долго искали для него ответственных и терпеливых людей, которые бы с пониманием отнеслись к тому, что ему нужно время для адаптации в новом доме. И Родион словил удачу за хвост - ему достались очень добрые хозяева.

Сейчас у кота все отлично - он привык к людям и снова полюбил их. Новая «мама» Родиона поблагодарила приют и волонтеров за то, что они занимаются добрыми делами.

Сейчас котик выглядит счастливым - на фотографиях он, развалившись и от удовольствия закрыв глаза, лежит на кровати. А на другом снимке Родион позирует вместе с хозяйкой.

- Красавец! Роскошный мальчик, - восхищаются пользователи сети.

А тут Родион уже дома

ИСТОЧНИК KP.RU