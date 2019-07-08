«Важен каждый рубль». Пермяки пожертвовали более 43 миллионов на помощь тяжелобольным детям

СЕГОДНЯ 10:46 2019-07-08T10:46:23+03:00

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Пермяки неравнодушны к судьбам тяжелобольных детей. Это видно по итогам, которые подвел благотворительный фонд «ДедМорозим». За год жители Перми собрали 43 574 620 рублей. В общей сложности в пользу детей сделано почти 30 тысяч пожертвований от обычных пермяков и жителей других городов. Минимальный взнос составил 21 копейку, максимальный — 1 миллион рублей.

- Суть работы «Дедморозим» не просто в сборе и трате средств, а в том, чтобы из каждого рубля извлекать максимум пользы для детей, – отмечает учредитель фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев

Вырученные деньги помогли поддержать здоровье 142 тяжелобольных детей, обеспечить 33 тысячи часов заботы об одиноких детях в больницах, создать первый в России бесплатный прокат высокотехнологичного медоборудования и совершить другие чудеса для сирот и ребят со смертельно опасными заболеваниями

5 213 649 рублей из общей суммы фонд потратил на помощь детям, жизни которых угрожают смертельно опасные заболевания, и поддержка ребят, оставшихся без попечения родителей.

Больше всего средств — 2,7 миллиона рублей израсходовано на оплату лечения тяжелобольных детей.

ИСТОЧНИК KP.RU