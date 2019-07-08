2019-07-08T10:25:26+03:00
Происшествия

В Ставрополье задержали пермяков, которые вскрыли 22 банкомата

Злоумышленники похитили 16 миллионов рублей [Видео]
Лилия Абибулаева
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Фото: ГУ МВД РоссииФото: ГУ МВД России
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Сотрудники полиции Ставропольского края задержали банду грабителей банкоматов. В группировку входило 9 человек, все родом из Перми. Злоумышленники вскрыли 22 банкомата в городах Ставрополь, Пятигорск, Кисловодск и Минеральные Воды и украли оттуда 16 миллионов рублей.

Злоумышленников также задержали в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и Краснодаре

При обысках по местам временного проживания фигурантов оперативниками обнаружены 490 банковских карт, компьютерные диски, средства связи, а также часть похищенных денег.

В Ставрополье задержали пермяков, которые вскрыли 22 банкомата в разных городах России.

Шесть фигурантов заключены под стражу, трое - под домашним арестом.

- В настоящее время проводятся необходимые процессуальные действия, направленные на установление соучастников и документирование противоправной деятельности подозреваемых», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье сотрудник заправки продавал вещи, украденные подростками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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