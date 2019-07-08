«Ушла от бабушки и не вернулась домой». В Прикамье пропала 11-летняя девочка

СЕГОДНЯ 09:49 2019-07-08T11:56:37+03:00

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В Пермском крае разыскивают 11-летнюю Диану Филиппову. Девочка пропала в воскресенье, 7 июля. Диана гостила у бабушки. Последний раз ее видели днем 7 июля. Больше на связь школьница не выходила, до сих пор ее местонахождение неизвестно.

Когда Диана не вернулась домой, родственники забили тревогу. Заявление о пропаже было подано ночью 8 июля.

Приметы: рост 136 см, плотного телосложения, волосы темные до плеч.

Была одета в бордовую ветровку с капюшоном, синие джинсы и синие кеды.

Если вам известно что-либо о местонахождении 11-летней Дианы Филипповой, просьба сообщить по телефону 102 или написать сообщение.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми третьи сутки не могут найти пропавшего 8-летнего мальчика и его отца. В Перми вечером в пятницу, 5 июля пропал 8-летний мальчик.

ИСТОЧНИК KP.RU