«Ушла от бабушки и не вернулась домой». В Прикамье пропала 11-летняя девочка
В Пермском крае разыскивают 11-летнюю Диану Филиппову. Девочка пропала в воскресенье, 7 июля. Диана гостила у бабушки. Последний раз ее видели днем 7 июля. Больше на связь школьница не выходила, до сих пор ее местонахождение неизвестно.
Когда Диана не вернулась домой, родственники забили тревогу. Заявление о пропаже было подано ночью 8 июля.
Приметы: рост 136 см, плотного телосложения, волосы темные до плеч.
Была одета в бордовую ветровку с капюшоном, синие джинсы и синие кеды.
Если вам известно что-либо о местонахождении 11-летней Дианы Филипповой, просьба сообщить по телефону 102 или написать сообщение.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми третьи сутки не могут найти пропавшего 8-летнего мальчика и его отца. В Перми вечером в пятницу, 5 июля пропал 8-летний мальчик.
ИСТОЧНИК KP.RU