Пермское УФАС накажет спа-салон за рекламу эротического массажа

СЕГОДНЯ 09:15 2019-07-08T09:15:02+03:00

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Пермское УФАС выявило нарушение общепринятых норм в рекламе услуг одного из спа-салонов Перми. Жительница краевого центра нашла в лифте объявление, в котором предлагались услуги эротического характера.

«Ковбойские недели в Premier spa, всем бравым ковбоям 2000 рублей на шалости, кодовое слово «вестерн», - сообщалось в объявлении.

Помимо текста объявление содержало QR-код, позволяющий получить скидку на сайте спа-салона.

УФАС нашло признаки нарушения закона о рекламе.

- Согласно Закону о рекламе, недопустимо использовать непристойные образы, сравнения и выражения, которые нарушают общепринятые нормы и принципы поведения в обществе с точки зрения морали и нравственности, - пояснила начальник отдела контроля за рекламой и недобросовестной конкуренцией Мария Герасимова. – Размещенный в объявлении QR-код ведет на сайт, где как раз использованы подобные образы

Антимонопольщики возбудили дело в отношении владельца салона.

ИСТОЧНИК KP.RU