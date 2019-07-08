Пермское УФАС накажет спа-салон за рекламу эротического массажа
Пермское УФАС выявило нарушение общепринятых норм в рекламе услуг одного из спа-салонов Перми. Жительница краевого центра нашла в лифте объявление, в котором предлагались услуги эротического характера.
«Ковбойские недели в Premier spa, всем бравым ковбоям 2000 рублей на шалости, кодовое слово «вестерн», - сообщалось в объявлении.
Помимо текста объявление содержало QR-код, позволяющий получить скидку на сайте спа-салона.
УФАС нашло признаки нарушения закона о рекламе.
- Согласно Закону о рекламе, недопустимо использовать непристойные образы, сравнения и выражения, которые нарушают общепринятые нормы и принципы поведения в обществе с точки зрения морали и нравственности, - пояснила начальник отдела контроля за рекламой и недобросовестной конкуренцией Мария Герасимова. – Размещенный в объявлении QR-код ведет на сайт, где как раз использованы подобные образы
Антимонопольщики возбудили дело в отношении владельца салона.
ИСТОЧНИК KP.RU