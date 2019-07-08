В Перми пропал 28-летний парень

СЕГОДНЯ 07:28 2019-07-08T07:28:26+03:00

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В Перми разыскивают 28-летнего Евгения Баканова. Молодой человек ушел из дома 28 июня в микрорайоне Гайва в Орджоникидзевском районе и до стх пор на связь не выходил.

Родственники забили тревогу.

Если вы видели 28-летнего Евгения Баканова, просьба сообщить по телефону 8992 23 01 929.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье при странных обстоятельствах пропала 32-летняя женщина. В Березниках разыскивают 32-летнюю Наталью Кузнецову. Женщина пропала ночью 6 июля. Наталья ушла из дома на улице Ленина 37 в 20:00 вечера 6 июля в домашней одежде и больше дома не появлялась.Супруг пропавшей забил тревогу, так как до этого женщина никогда не пропадала, и она нуждается в медицинской помощи. У Натальи могут быть приступы астмы и обмороки. Телефон, деньги и документы женщина оставила дома. С собой взяла только ключи от квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU