На двух мостах в Перми прокуратура обнаружила неисправное оборудование
Пермская транспортная прокуратура выявила нарушения работы освещения судоходной сигнализации на двух пермских мостах. Помимо освещения на на Красавинском и коммунальном мостах в Перми изношены знаки «Соблюдать надводный габарит». Они не отвечают предъявляемым требованиям и нуждаются в обновлении.
- Несоблюдение требований к навигационному освещению мостовых переходов на судоходном участке реки Кама может привести к возникновению чрезвычайной ситуации и транспортным происшествиям на водном транспорте, - сообщили в ведомстве.
Эксплуатирующая организация должна в кратчайшие сроки устранить нарушения или будет наложен штраф.
Напомним, ранее мы писали о том, что власти Пермского края выделят 300 тысяч рублей на привлечение иностранных туристов. В Пермском крае много интересных мест как для активного отдыха: сплавы, походы. Так и для спокойного созерцания потрясающей природы. Власти Прикамья решили создать рекламный тур, с помощью которого о достопримечательностях края узнают иностранные туристы.
ИСТОЧНИК KP.RU