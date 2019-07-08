На двух мостах в Перми прокуратура обнаружила неисправное оборудование

СЕГОДНЯ 07:19 2019-07-08T07:19:31+03:00

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Пермская транспортная прокуратура выявила нарушения работы освещения судоходной сигнализации на двух пермских мостах. Помимо освещения на на Красавинском и коммунальном мостах в Перми изношены знаки «Соблюдать надводный габарит». Они не отвечают предъявляемым требованиям и нуждаются в обновлении.

- Несоблюдение требований к навигационному освещению мостовых переходов на судоходном участке реки Кама может привести к возникновению чрезвычайной ситуации и транспортным происшествиям на водном транспорте, - сообщили в ведомстве.

Эксплуатирующая организация должна в кратчайшие сроки устранить нарушения или будет наложен штраф.

Напомним, ранее мы писали о том, что власти Пермского края выделят 300 тысяч рублей на привлечение иностранных туристов. В Пермском крае много интересных мест как для активного отдыха: сплавы, походы. Так и для спокойного созерцания потрясающей природы. Власти Прикамья решили создать рекламный тур, с помощью которого о достопримечательностях края узнают иностранные туристы.

ИСТОЧНИК KP.RU