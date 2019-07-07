2019-07-07T13:44:02+03:00
Общество

Вслед за Курентзисом Пермский театр оперы и балета покидает дирижер Валентин Урюпин

Худрук пригласил ростовского музыканта дирижировать театральным оркестром 8 лет назад
Андрей МАТЛИН
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Фото: страница в "Фейсбук" музыканта.Фото: страница в "Фейсбук" музыканта.
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Уход из культурного пространства Перми художественного руководителя оперного театра Теодора Курентзиса оказался не единственным. Вслед за ним дирижер театрального оркестра Валентин Урюпин также заявил на своей странице в Facebook о том, что тоже уходит, и следующий сезон в театре пройдет без него.

Правда, его уход обещает быть не таким громким и скандальным. Если прощание с Пермью Курентзиса закончилось известным интервью про театр с крысами, которое он дал Ксении Собчак, то Валентин Урюпин высказался про свой пермский период вполне благожелательно.

«Огромное спасибо всем и каждому за эти 8 лет, без которых меня сегодняшнего просто не было бы, - написал он в соцсети. - Я не отмечаю никого, чтоб не было безразмерного поста и боясь кого-то забыть. За понимание, доверие, науку, дружбу и любовь. За Шута, Травиату, Паяцев ( мой первый в жизни спектакль), Синдереллу, Кармен, Онегина, Царскую, Иоланту. Корсара, Щелкунчика, Зимние грезы... еще много, все не перечислишь. За многочисленные концерты ( так вышло, что честь дирижировать последним концертом MusicAeterna пермского состава тоже выпала мне)… за Музыку для нас, за незабываемые 5 лет игры в МА с прекрасными коллегами».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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