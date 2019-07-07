Вслед за Курентзисом Пермский театр оперы и балета покидает дирижер Валентин Урюпин
Уход из культурного пространства Перми художественного руководителя оперного театра Теодора Курентзиса оказался не единственным. Вслед за ним дирижер театрального оркестра Валентин Урюпин также заявил на своей странице в Facebook о том, что тоже уходит, и следующий сезон в театре пройдет без него.
Правда, его уход обещает быть не таким громким и скандальным. Если прощание с Пермью Курентзиса закончилось известным интервью про театр с крысами, которое он дал Ксении Собчак, то Валентин Урюпин высказался про свой пермский период вполне благожелательно.
«Огромное спасибо всем и каждому за эти 8 лет, без которых меня сегодняшнего просто не было бы, - написал он в соцсети. - Я не отмечаю никого, чтоб не было безразмерного поста и боясь кого-то забыть. За понимание, доверие, науку, дружбу и любовь. За Шута, Травиату, Паяцев ( мой первый в жизни спектакль), Синдереллу, Кармен, Онегина, Царскую, Иоланту. Корсара, Щелкунчика, Зимние грезы... еще много, все не перечислишь. За многочисленные концерты ( так вышло, что честь дирижировать последним концертом MusicAeterna пермского состава тоже выпала мне)… за Музыку для нас, за незабываемые 5 лет игры в МА с прекрасными коллегами».
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ИСТОЧНИК KP.RU