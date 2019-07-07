В Прикамье рыбаку грозит до 10 лет за избиение инспектора рыбнадзора

СЕГОДНЯ 08:06 2019-07-07T08:06:07+03:00

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Место на Каме возле канала, по которому сбрасывает подогретую воду расположенная в Добрянке ГРЭС, - излюбленное место местных рыбаков, здесь всегда скапливается много рыбы. Но для рыбалки это место запрещено. Сотрудники Росрыболовства – инспекторы рыбнадзора – регулярно устраивают здесь рейды и просят нарушителей не рыбачить здесь.

Обычно все заканчивается мирно, поскольку рыболовы понимают, что нарушают запрет. Но этой весной один из рыбаков набросился на инспектора с кулаками.

- 3 марта 35-летний житель Добрянки, находясь на берегу водосбросного канала Пермской ГРЭС, вылавливал рыбу в запрещенном месте, - сообщили в СУ СКР России по Пермскому краю. - На требования сотрудника Росрыболовства прекратить рыбачить не реагировал, вел себя агрессивно, ударил кулаком представителя власти в грудь, чем причинил ему физическую боль и нанес вред здоровью.

Теперь буяну грозит серьезное наказание. Судить его будут по второй части статьи о применении насилия опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти. А это – до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU