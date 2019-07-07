В Прикамье глава сельского поселения и бизнес-вумен из Перми похитили из казны 400 тысяч

СЕГОДНЯ 07:13 2019-07-07T07:13:57+03:00

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51-летняя глава одного из сельских поселений Добрянского района Пермского края и ее 46-летняя знакомая бизнес-вумен из Перми придумали, как им казалось, надежный способ обогащения. Но теперь их будут судить по серьезным статьям – за служебный подлог и мошенничество в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

План был простой: подружки договорились, что одна будет оплачивать контракты, которые якобы выполнила фирма, которой руководит другая. Следователи установили, что подобным образом они похитили из казны почти полмиллиона.

- В декабре 2017 года глава одного из сельских поселений Добрянского муниципального района и ее знакомая, являющаяся руководителем коммерческих организаций, совершили хищение денежных средств в сумме 400 тысяч рублей из бюджета сельского поселения, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. - Они изготовили и подписали подложные документы, удостоверяющих выполнение работ по муниципальным контрактам, которые в действительности выполнены не были,

В Совет депутатов этого сельского поселения следователи внесли представление о том, чтобы были устранены обстоятельства, позволяющие совершать подобные преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU