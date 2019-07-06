Перекресток улиц Куйбышева и Екатерининской в Перми открыли для движения транспорта

СЕГОДНЯ 13:45 2019-07-06T13:45:36+03:00

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В администрации Перми сообщили об открытии перекрестка улиц Куйбышева и Екатерининской для движения транспорта.

- Работы по перекладке сетей ливневой канализации в рамках реконструкции улицы Революции на этом участке завершены, - говорится в сообщении пресс-службы администрации Перми. – По информации МКУ «Пермблагоустройство», подрядная организация работала на этом перекрестке с 20 июня. Первый этап проведения работ требовал полного закрытия движения. Затем после завершения наиболее сложных работ была открыта правая полоса для поворота на улицу Куйбышева, дальше работы продолжались с сохранением движения по одной полосе.

К 6 июля завершилась перекладка ливневой канализации и движение на перекрестке было открыто полностью. Уложен нижний слой асфальта, благоустройство территории продолжится в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU