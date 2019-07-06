«Вытащили через окно». В Прикамье пожарные спасли мужчину из горящего дома

СЕГОДНЯ 09:45 2019-07-06T09:45:12+03:00

Причины пожара и нанесенный ущерб сейчас устанавливаются.

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4 июля в нежилом доме поселка Суксун произошел пожар. Двухэтажное строение на ул. Колхозная, 24 загорелось вечером в четверг.

- Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 20.29, - сообщили сотрудники 98 пожарно - спасательной части поселка Суксун. – На место выехали пожарные подразделения, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

Огнеборцы начали проводить разведку и обнаружили в горящем доме человека. Мужчину вытащили на улицу через оконный проем и передали медикам скрой помощи.

Причины пожара и нанесенный ущерб сейчас устанавливаются.

Ранее мы сообщали о пожаре в Березниках, где в сначала загорелся киоск с шаурмой, затем огонь перекинулся на соседние киоски. Девушка-продавщица выбралась сама в самый последний момент.

ИСТОЧНИК KP.RU