2019-07-06T09:45:12+03:00
Происшествия

«Вытащили через окно». В Прикамье пожарные спасли мужчину из горящего дома

Причины возгорания выясняются
Алена ОВЧИННИКОВА
Поделиться:
Причины пожара и нанесенный ущерб сейчас устанавливаются.Причины пожара и нанесенный ущерб сейчас устанавливаются.
Изменить размер текста:

4 июля в нежилом доме поселка Суксун произошел пожар. Двухэтажное строение на ул. Колхозная, 24 загорелось вечером в четверг.

- Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 20.29, - сообщили сотрудники 98 пожарно - спасательной части поселка Суксун. – На место выехали пожарные подразделения, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

Огнеборцы начали проводить разведку и обнаружили в горящем доме человека. Мужчину вытащили на улицу через оконный проем и передали медикам скрой помощи.

Причины пожара и нанесенный ущерб сейчас устанавливаются.

Ранее мы сообщали о пожаре в Березниках, где в сначала загорелся киоск с шаурмой, затем огонь перекинулся на соседние киоски. Девушка-продавщица выбралась сама в самый последний момент.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Пермском крае в ДТП пострадал годовалый ребенок
«Мамина гордость». Пятилетняя дочь Наташи Поли впервые вышла на подиум
10 июля в Перми пройдет «Парад колясок»
Пермячка отсудила 100 тысяч рублей в пользу детей, потерявших отца
Осколки разлетелись по всей проезжей части. В Пермь пьяный водитель влетел в столб
Как сформировать правильные пищевые привычки
В «БКС Брокер» рассказали, где ошибаются новички
В Прикамье за 2019 года выявили 1623 ВИЧ-инфицированных
В Перми откроется еще один ресторан «KFC»
В Прикамье женщину обвиняют в жестоком обращении с 10-летней дочерью
В Перми вице-премьер Антон Силуанов посетил выставку инновационных достижений края
В Пермском крае подросток избил ведром старшего брата, а потом ударил ножом из-за куртки
Пермский международный аэропорт увеличил пассажиропоток на 20 %
В Перми прошел выездной день донора
В Прикамье в ДТП с "Газелью" пострадали двое детей
В Перми изменится расписание трамваев №5 и №8
В Прикамье сотрудник заправки продавал вещи, украденные подростками
Работники пермского «УРАЛХИМа» провели экомарафон
«Машину смяло, как консервную банку». В Прикамье отечественная легковушка столкнулась с иномаркой
В Перми увеличилось количество ДТП с пассажирскими автобусами
В Перми пройдет бесплатный мастер-класс по йоге и растяжке
В день закрытия «Небесной ярмарки» из Кунгура пустят ночную электричку
Жительница Прикамья стала затворницей, чтобы скрыться от приставов
В ДТП с автобусом Перми пострадали два человека