2019-07-06T09:10:11+03:00
Общество

«Мамина гордость». Пятилетняя дочь Наташи Поли впервые вышла на подиум

Она приняла участие в модном показе детской одежды от известного французского бренда
Алена ОВЧИННИКОВА
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Фото: соцсети.Фото: соцсети.
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- Первый модный показ моей дочери! Мамина гордость! – опубликовала на своей странице в Instagram всемирно известная модель из Перми Наташа Поли. К этому посту пермячка прикрепила фото и видео с показа.

Накануне вечером пятилетняя дочь Наташи Поли Александра Кристина Баккер приняла участие в показе детской одежды от известного французского бренда. На кадрах запечатлено, как дочка модели, одетая в белую футболку, светлую юбку, розовый жакет и кроссовки, выходит на подиум. Всюду зрители, внимание и камеры. Девочка проходит по подиуму, скромно улыбаясь.

«Одна краше другой», «Юная супермодель», «Поздравляем», «Пошла по стопам знаменитой мамы», - комментируют пост фалловеры модели.

Александра Кристина Баккер появилась на свет в сентябре 2013 года. 30 апреля Наташа Поли во второй раз стала мамой. У счастливых родителей появился сын Эдриан Грей.

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My Daughter First Fashion Show Proud Mum @bonpoint

Публикация от Natasha Poly (@natashapoly) 5 Июл 2019 в 10:40 PDT

ИСТОЧНИК KP.RU

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