10 июля в Перми пройдет «Парад колясок»
10 июля в Мотовилихинском районе Перми пройдет традиционный «Парад колясок». Желающих принять в нем участие приглашают в сквер им. Розалии Землячки.
- Ждем мамочек и папочек вместе с детьми и нарядными колясками, которые нужно превратить в самые невероятные образы: машинки, цветы, сказочные экипажи, космические корабли, - сообщили организаторы. - С собой можно взять воздушные шары и хорошее настроение.
Кстати, в мероприятии могут принять участие не только традиционные коляски, но и беговелы, велосипеды а также детские коляски.
Творческие родители вместе со своими детьми смогут побороться за памятные призы от партнеров и спонсоров в различных номинациях. Все участники Парада должны заранее зарегистрироваться.
Вход свободный, начало мероприятия в 18.30. Первые 150 зарегистрировавшихся участников получат призы и подарки.
ИСТОЧНИК KP.RU