2019-07-06T08:24:06+03:00
Общество

10 июля в Перми пройдет «Парад колясок»

Первые 150 участников шествия получат призы и подарки
Алена ОВЧИННИКОВА
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Коляски можно превратить в самые невероятные образы: машинки, цветы, сказочные экипажи, космические корабли.Коляски можно превратить в самые невероятные образы: машинки, цветы, сказочные экипажи, космические корабли.Фото: архив "КП"
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10 июля в Мотовилихинском районе Перми пройдет традиционный «Парад колясок». Желающих принять в нем участие приглашают в сквер им. Розалии Землячки.

- Ждем мамочек и папочек вместе с детьми и нарядными колясками, которые нужно превратить в самые невероятные образы: машинки, цветы, сказочные экипажи, космические корабли, - сообщили организаторы. - С собой можно взять воздушные шары и хорошее настроение.

Кстати, в мероприятии могут принять участие не только традиционные коляски, но и беговелы, велосипеды а также детские коляски.

Творческие родители вместе со своими детьми смогут побороться за памятные призы от партнеров и спонсоров в различных номинациях. Все участники Парада должны заранее зарегистрироваться.

Вход свободный, начало мероприятия в 18.30. Первые 150 зарегистрировавшихся участников получат призы и подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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