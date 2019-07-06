2019-07-06T08:04:54+03:00
Происшествия

Пермячка отсудила 100 тысяч рублей в пользу детей, потерявших отца

На перегоне Бахаревка – Пермь II мужчину сбил железнодорожный состав
Алена ОВЧИННИКОВА
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Трагедия произошла перегоне Бахаревка – Пермь II в 2017 году, однако дети, потерявшие отца, до сих пор не могут отойти от стресса.Трагедия произошла перегоне Бахаревка – Пермь II в 2017 году, однако дети, потерявшие отца, до сих пор не могут отойти от стресса.Фото: архив "КП"
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В Индустриальный суд Перми обратилась пермячка, потерявшая в декабре 2017 года своего мужа. На перегоне Бахаревка – Пермь II его сбил железнодорожный состав. Отчасти мужчина сам был виноват в трагедии: он находился в опасной зоне в состоянии алкогольного опьянения и ходил по железнодорожным путям.

- Гибель любимого отца, его похороны, стали для детей шоком, - пояснила на процессе истица. - Они долго не могли прийти в себя, пребывали в состоянии шока, неопределенности и глубокой депрессии. Дети получили сильнейшую психологическую травму, испытали переживания и стресс.

В качестве возмещения морального вреда в интересах несовершеннолетних детей пермячка просила взыскать с ОАО «Российские железные дороги» по 500 тысяч рублей на каждого ребенка.

- Факт причинения истцам нравственных страданий в результате смерти их отца нашел свое подтверждение в ходе рассмотрения дела, - сообщили в пресс-службе Индустриального суда. - Определяя размер компенсации, суд принял во внимание отсутствие вины работников ОАО «РЖД» и постановил взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 50 000 руб. каждому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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