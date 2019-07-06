Пермячка отсудила 100 тысяч рублей в пользу детей, потерявших отца
В Индустриальный суд Перми обратилась пермячка, потерявшая в декабре 2017 года своего мужа. На перегоне Бахаревка – Пермь II его сбил железнодорожный состав. Отчасти мужчина сам был виноват в трагедии: он находился в опасной зоне в состоянии алкогольного опьянения и ходил по железнодорожным путям.
- Гибель любимого отца, его похороны, стали для детей шоком, - пояснила на процессе истица. - Они долго не могли прийти в себя, пребывали в состоянии шока, неопределенности и глубокой депрессии. Дети получили сильнейшую психологическую травму, испытали переживания и стресс.
В качестве возмещения морального вреда в интересах несовершеннолетних детей пермячка просила взыскать с ОАО «Российские железные дороги» по 500 тысяч рублей на каждого ребенка.
- Факт причинения истцам нравственных страданий в результате смерти их отца нашел свое подтверждение в ходе рассмотрения дела, - сообщили в пресс-службе Индустриального суда. - Определяя размер компенсации, суд принял во внимание отсутствие вины работников ОАО «РЖД» и постановил взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 50 000 руб. каждому.
ИСТОЧНИК KP.RU