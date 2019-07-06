2019-07-06T07:01:40+03:00
Происшествия

Осколки разлетелись по всей проезжей части. В Пермь пьяный водитель влетел в столб

ДТП произошло утром в субботу на улице Уральской
Алена ОВЧИННИКОВА
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Кадры с места ДТП. Фото: группа ВК "ЧП ДТП Пермь". Автор Сергей Маланич.Кадры с места ДТП. Фото: группа ВК "ЧП ДТП Пермь". Автор Сергей Маланич.
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В субботу, 6 июля, около шести часов утра в Перми на улице Уральской произошло ДТП. Это случилось рядом с домом на улице Циалковского, 6. Водитель на иномарке влетел в столб. После удара машина еще какое-то время продолжала движение и остановилась метрах в 15 от опоры освещения. По всей проезжей части разлетелись осколки.

По словам очевидцев, аварию допустил нетрезвый водитель, возвращавшийся домой после отдыха в одном из ночных заведений. Не смотря на сильнейший удар, он выжил и даже не пострадал.

«Я был там, водитель живой, в черно-белой кофте. Он пьяный, инспекторам потом доказывал, что не он за рулем был», «Ничего нового. Выходные, ночь, пьянство, Пермь», «Настроение поднимается, когда вижу, как таких людей жизнь наказывает. Хорошо, хоть никого не задавил», - комментируют пост в соцсетях пользователи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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