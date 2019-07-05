Как сформировать правильные пищевые привычки

СЕГОДНЯ 15:38 2019-07-05T15:38:41+03:00

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Детское ожирение – медицинская проблема номер один в мире. Лишний вес – это беда, которая не приходит одна: «в комплекте» с ожирением обычно идут такие заболевания, как сахарный диабет 2 типа, артериальная гипертензия, поражение печени и другие. При этом родители, желая добра своим детям, сами часто формируют у них неправильные пищевые привычки, ведущие к лишнему весу.

Не заставляйте обязательно доедать до конца. Как правило, здоровый человеческий организм знает, когда, что и сколько ему есть. Однако мы с раннего детства сбиваем систему, убеждая, что нужно доедать порцию, что бы ни случилось. В итоге, ребенок перестает слышать себя, не может распознать, когда он еще голоден, а когда уже сыт.

Не создавайте строгих запретов. Строго говоря, совершенно вредных продуктов нет, есть только вредные количества. Любой ваш строгий и пожизненный запрет на чипсы, мороженое, копчености провоцирует только больший интерес к этим продуктам. Главное — следите, чтобы помимо «вредностей» повседневный рацион ребенка включал полезные, жизненно важные продукты.

Не наказывайте и не поощряйте ребенка едой. Питание не должно быть инструментом воспитания. Похвала конфетами и наказание супом – прямой путь к нарушению пищевых привычек. Впоследствии ребенок может перейти к практике «заедания неприятностей» и «наказания себя» неоправданно строгими диетами. Все это не пойдет на пользу его здоровью.

А какие же правильные привычки стоит формировать?

Завтрак. Даже если ребенок будет завтракать в детском саду или школе – постарайтесь ввести в привычку утренний прием пищи в семье, вместе с родителями. Это может быть совсем легкий завтрак (фрукт или овощ, ложка каши, творога). Что происходит, если человек не завтракает? Его организм начинает требовать подзарядки задолго до обеда, человек «гасит» чувство голода перекусами, которые зачастую оказываются избыточными по калорийности и «нездоровыми» по составу.

Семейный ужин. Вечерний прием пищи очень важен, так как, если мы пропускаем его, то потом рискуем потянуться к калорийной еде сразу перед сном, а это никому не полезно. По данным многих исследований, подростки, которые привыкли ужинать в кругу семьи, впоследствии вне семьи выбирают более правильное питание.

Правильные перекусы. Ребенок не должен ни в коем случае пропускать основные три приема пищи: завтрак, обед и ужин. Вполне здоровая привычка – немного поесть между завтраком и обедом (второй завтрак), после обеда (полдник) и выпить на ночь стакан кефира. Перекусывать чаще – не рекомендуется. Приучите ребенка брать с собой в школу полезную еду: нарезанные свежие овощи, фрукты, несладкий кефир или йогурт. Даже бутерброд может быть невредным, если приготовить его на цельнозерновом хлебе, со свежими овощами, а вместо колбасы положить кусочек нежирного мяса или сыра.

Научите ребенка есть овощи и фрукты. В некоторых странах мира есть государственные образовательные программы, призванные научить ребенка есть полезные продукты. Ведь чтобы быть здоровым, человек должен есть достаточно растительной клетчатки. В России такой практики пока нет, поэтому задача остается за родителями. Выбирайте в магазине фрукты и овощи вместе с детьми, рассказывая об их полезных свойствах; вместе готовьте — и, конечно, вместе ешьте, с аппетитом и удовольствием. Вам будет очень сложно заставить ребенка есть морковь, брокколи, яблоки, если вы сами их не едите. Обязательно покажите ребенку положительный пример.

Вода с собой. У ребенка всегда должна быть при себе бутылка воды. Очень часто мы путаем чувство голода с жаждой: если кажется, что голоден, начни с глотка воды. Возможно, это как раз то, что сейчас нужно организму.

Меньше фаст-фуда. Ясно, что совместный поход в кафе быстрого питания – часть социализации подростка. Но даже там можно выбрать наименее вредные продукты.

Информация от Пермского краевого центра медицинской профилактики.

ИСТОЧНИК KP.RU