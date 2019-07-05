2019-07-05T15:08:08+03:00
Общество

В «БКС Брокер» рассказали, где ошибаются новички

Необходимо разработать свои финансовые стратегию и план
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Как начать свой путь на инвестиционном рынке, избежать распространенных ошибок и заработать? Об этом и многом другом рассказали в «БКС Брокер».

Вопрос «инвестировать или нет» не стоит – это единственный реальный способ не только сохранить, но и преумножить свои сбережения. Об этом говорит статистика – ни депозитные вклады, ни недвижимость, ни что-либо другое не превышают возможности инвестиционного рынка по целой сумме разных параметров.

- Перед стартом необходимо разработать свои финансовые стратегию и план. Отсутствие этого шага и есть главная ошибка начинающих инвесторов, - подчеркнул Олег Чихладзе, управляющий директор направления консультационного брокериджа «БКС Брокер». К слову, сегодня БКС признается лидером по оборотам на фондовом рынке в режиме основных торгов Т+.

- Секрет в том, что без плана инвестора нередко бросает в крайности – либо не рисковать совсем, либо превышать допустимые для себя риски.

В рамках своего плана также стоит поставить финансовые цели, определить подходящий бенчмарк для сравнения активов в будущем, прописать периодичность внесения изменений, частоту пополнения и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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