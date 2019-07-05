2019-07-05T15:06:06+03:00
Общество

В Прикамье за 2019 года выявили 1623 ВИЧ-инфицированных

Средний возраст ВИЧ-инфицированных составляет 36,1 лет
Лилия Абибулаева
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--Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В краевом СПИД-центре подвели итоги количества ВИЧ-инфицированных в Пермском крае. Так, с начала года выявили 1623 случая вируса иммунодефицита человека. Он зарегистрировал у 941 мужчин и 682 женщин. Средний возраст ВИЧ-инфицированных составляет 36,1 лет.

- В Пермском крае преобладает половой путь инфицирования – 74,3 %. Парентеральный путь заражения при внутривенном употреблении психоактивных веществ составил 23,8 %. - сообщили в краевом СПИД-центре. - По данным эпидемиологического расследования, из лиц, инфицированных половым путем, в регионе 48,3 % заразились от ВИЧ-инфицированных наркопотребителей.

Однако в специалисты отмечают снижения количества инфицированных по сравнению с прошлым годом. Показатель ниже на 8,5% аналогичного периода 2018 года. По сравнению и июнем прошлого года показатели уменьшились на 9,2%. Снижение отмечается на 19 административных территориях края, в том числе в гг. Пермь, Александровск, Березники, Губаха, Добрянка, Краснокамск, Кунгур, Лысьва, Чайковский, Горнозаводском, Карагайском, Кишертском, Красновишерском, Кунгурском, Нытвенском, Пермском районах и других территориях края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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