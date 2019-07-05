В Пермском крае подросток избил ведром старшего брата, а потом ударил ножом из-за куртки

СЕГОДНЯ 12:48 2019-07-05T13:19:23+03:00

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В отношении 17-летнего жителя Березников возбудили уголовное дело. Парень нанес тяжкие телесные повреждения собственному брату.

По версии следствия, в мае 2019 года между родственниками произошла ссора. Парни быстро сменили оскорбления ударами. 17-летний подросток схватил металлическое ведро и ударил брата по голове. Когда драка закончилась, старший брат надел куртку младшего и вышел из дома.

Подросток, увидев, что его куртки нет, бросился в погоню за 24-летним родственником. Догнав брата, парень воткнул ему в спину нож, причинив телесные повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательная база в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в краевом следственном комитете.

ИСТОЧНИК KP.RU