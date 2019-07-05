Пермский международный аэропорт увеличил пассажиропоток на 20 %

СЕГОДНЯ 12:34 2019-07-05T12:34:27+03:00

Только за июнь количество пассажиров увеличилось на 8%

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Международный аэропорт «Пермь» подвел итоги работы аэровокзала за первый месяц лета. Так, в июне аэропорт обслужил 165 534 пассажиров. Рост пассажиропотока в первом месяце лета составил 8%.

Причиной столь хороших результатов стала высокая загрузка чартерных рейсов в Турцию, Тунис и на Кипр, а также высокий интерес пассажиров к российским курортам: Сочи, Симферополь и Анапа. Чаще всего в июне пермяки летали в Анталию. За первый месяц 15747 пассажиров. Чартерные рейсы на популярный курорт Турции обеспечивают сразу четыре авиакомпании: Red Wings, Azur Air, Nordwind Airlines и «Россия».

Рост международного пассажиропотока в июне 2019 года составил 20% в сравнении с прошлым годом.

- На внутренних авиалиниях по итогам июня аэропорт Большое Савино обслужил 124 916 пассажиров. Рост пассажиропотока в этом сегменте составил 4,5% относительно июня 2018 года, - сообщили в пресс-службе аэропорта.

ИСТОЧНИК KP.RU