Пермский международный аэропорт увеличил пассажиропоток на 20 %
Международный аэропорт «Пермь» подвел итоги работы аэровокзала за первый месяц лета. Так, в июне аэропорт обслужил 165 534 пассажиров. Рост пассажиропотока в первом месяце лета составил 8%.
Причиной столь хороших результатов стала высокая загрузка чартерных рейсов в Турцию, Тунис и на Кипр, а также высокий интерес пассажиров к российским курортам: Сочи, Симферополь и Анапа. Чаще всего в июне пермяки летали в Анталию. За первый месяц 15747 пассажиров. Чартерные рейсы на популярный курорт Турции обеспечивают сразу четыре авиакомпании: Red Wings, Azur Air, Nordwind Airlines и «Россия».
Рост международного пассажиропотока в июне 2019 года составил 20% в сравнении с прошлым годом.
- На внутренних авиалиниях по итогам июня аэропорт Большое Савино обслужил 124 916 пассажиров. Рост пассажиропотока в этом сегменте составил 4,5% относительно июня 2018 года, - сообщили в пресс-службе аэропорта.
ИСТОЧНИК KP.RU