2019-07-05T11:59:01+03:00
Происшествия

В Прикамье в ДТП с "Газелью" пострадали двое детей

Водитель большегруза нарушил ПДД
Лилия Абибулаева
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Фото: УГИБДД по Пермскому краюФото: УГИБДД по Пермскому краю
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В Пермском крае столкнулись автомобиль «ГАЗ» и иномарка «Ниссан». В результате столкновение пострадали три человека, двое из которых дети.

Как сообщили в УГИБДД по Пермскому краю, утром 5 июля на трассе КунгурСоликамск водитель автомобиля ГАЗ, двигавшийся в направлении Соликамска, по предварительным данным нарушил ПДД. При повороте налево он не предоставил преимущество иномарке, которая ехала по встречке. В результате аварии пострадали водитель иномарки и два его малолетних пассажира.

Все они доставлены в больницу.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

Напомним, ранее мы писали о том, что В ДТП с автобусом Перми пострадали два человека. В четверг, 4 июля, в Орджоникидзевском районе Перми столкнулись легковушка и автобус. «Лада» превысила скорость и столкнулась с пассажирским автобусом.Водитель маршрута № 36 остановился возле остановочного комплекса для высадки-посадки пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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