2019-07-05T11:29:59+03:00
Общество

В Перми изменится расписание трамваев №5 и №8

Они будут ходить по-новому с 8 июля
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Перми по просьбам граждан изменится движение трамваев №5 и №8. Изменения вступят в силу уже 8 июля.

По просьбам пассажиров на трамвайном маршруте №5 в течение дня по будням будет добавлено 12 отправлений, а на трамвайном маршруте №8 в будние дни добавится четыре отправления.

Напомним, ранее мы писали о том, что в день закрытия «Небесной ярмарки» из Кунгура пустят ночную электричку. Целую неделю над Кунгуром взлетали яркие и огромные воздушные шары, проходили «Воздушные баталии» и кубок по парапланерному спорту. В выходные пройдет церемония закрытия. А чтобы зрители могли досмотреть ее до конца, из Кунгура пустят ночную электричку. В 00:47 электропоезд отправится со станции «Кунгур». Также она сделает остановку на 1533-м километре в 00:50, куда зрителям фестиваля ближе будет добраться со стадиона, где будет происходить шоу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми вице-премьер Антон Силуанов посетил выставку инновационных достижений края
В Пермском крае подросток избил ведром старшего брата, а потом ударил ножом из-за куртки
Пермский международный аэропорт увеличил пассажиропоток на 20 %
В Перми прошел выездной день донора
В Прикамье в ДТП с "Газелью" пострадали двое детей
В Прикамье сотрудник заправки продавал вещи, украденные подростками
Работники пермского «УРАЛХИМа» провели экомарафон
«Машину смяло, как консервную банку». В Прикамье отечественная легковушка столкнулась с иномаркой
В Перми увеличилось количество ДТП с пассажирскими автобусами
В Перми пройдет бесплатный мастер-класс по йоге и растяжке
В день закрытия «Небесной ярмарки» из Кунгура пустят ночную электричку
Жительница Прикамья стала затворницей, чтобы скрыться от приставов
В ДТП с автобусом Перми пострадали два человека