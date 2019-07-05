В Перми изменится расписание трамваев №5 и №8

СЕГОДНЯ 11:29 2019-07-05T11:29:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Перми по просьбам граждан изменится движение трамваев №5 и №8. Изменения вступят в силу уже 8 июля.

По просьбам пассажиров на трамвайном маршруте №5 в течение дня по будням будет добавлено 12 отправлений, а на трамвайном маршруте №8 в будние дни добавится четыре отправления.

Напомним, ранее мы писали о том, что в день закрытия «Небесной ярмарки» из Кунгура пустят ночную электричку. Целую неделю над Кунгуром взлетали яркие и огромные воздушные шары, проходили «Воздушные баталии» и кубок по парапланерному спорту. В выходные пройдет церемония закрытия. А чтобы зрители могли досмотреть ее до конца, из Кунгура пустят ночную электричку. В 00:47 электропоезд отправится со станции «Кунгур». Также она сделает остановку на 1533-м километре в 00:50, куда зрителям фестиваля ближе будет добраться со стадиона, где будет происходить шоу.

ИСТОЧНИК KP.RU