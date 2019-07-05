Работники пермского «УРАЛХИМа» провели экомарафон

СЕГОДНЯ 10:52 2019-07-05T10:52:01+03:00

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Сотрудники филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми благоустроили свои дворы благодаря акции «Экомарафон «Здесь живет Росхимпрофсоюз!». Мероприятие проходит уже в третий раз, его инициатор – профсоюзная организация предприятия.

По условиям конкурса участникам нужно было собрать команду из соседей, родственников или коллег и разработать проект по благоустройству своего двора. Обязательным условием было использовать для этого вторичное сырьё. Профсоюз предоставил командам средства на воплощение их идей. Силами активных заводчан удалось обустроить территории возле домов по адресам ул. Чердынская, 42, ул. Желябова, 16 и ул. Лизы Чайкиной, 32а.

Благоустройство детской площадки на Чердынской взяла на себя команда в составе инженера-технолога цеха по производству карбамида Нины Самосушевой, инженера-технолога цеха погрузки продукции Виктории Карпачевской и начальника участка электроцеха Сергея Филимонова. Они покрасили имевшиеся во дворе качели и скамейки, посадили деревья и цветы. В обустройстве площадки им помогли живущие в доме дети – с помощью трафаретов и разных красок они украсили стоящую во дворе горку.

Нина Самосушева, инженер-технолог цеха по производству карбамида филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

- Это был потрясающий опыт. Жители дома кричали нам «Спасибо!» с балкона, игравшие во дворе дети радовались, что наконец кто-то решил покрасить их качели, и теперь у них будет красиво. Они наперебой отбирали кисточки и трафареты, чтобы поучаствовать в росписи горки. Теперь я каждый день иду мимо этой площадки на работу и радуюсь, ведь вижу результат своих трудов. Большое спасибо профсоюзу за то, что помогает создавать красоту в наших дворах, и коллегам – за слаженную командную работу. Мы с командой обязательно будем участвовать в этой акции снова. Уже выбрали территорию, которую обустроим в следующем году.

Проект по украшению двора по адресу ул. Лизы Чайкиной, 32а реализовывали работники ремонтно-механического производства «ПМУ» под руководством слесаря Дмитрия Исаева. К ним присоединились жильцы дома, управдом и старшие по подъездам. Большой и дружной командой они раскрасили забор и создали импровизированный парк дворовых скульптур: из использованных покрышек и пластиковых бутылок они сделали цветы, фигурки животных и героев мультфильмов.

Бухгалтер профсоюза Елена Наговицына вместе с соседями обустроила клумбу во дворе жилого дома по адресу ул. Желябова, 16. Они высадили цветы и соорудили из старых автомобильных покрышек и пластиковых бутылок украшения для цветника. «Мне давно хотелось сделать что-то с клумбой у нашего подъезда, но всё как-то не получалось. Когда профсоюз объявил о сборе заявок на конкурс, я решила воспользоваться возможностью. Взялась за дело и оказалось, что я не одинока. Соседи поддержали мою инициативу и помогли с посадками. Благодаря совместным усилиям у нас получился красивый цветник, который теперь радует всех без исключения», - рассказала участница третьей команды.

ИСТОЧНИК KP.RU