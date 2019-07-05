2019-07-05T09:15:35+03:00
Общество

В день закрытия «Небесной ярмарки» из Кунгура пустят ночную электричку

А со станции «Пермь-2» можно будет уехать на ночном трамвае
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Целую неделю над Кунгуром взлетали яркие и огромные воздушные шары, проходили «Воздушные баталии» и кубок по парапланерному спорту. В выходные пройдет церемония закрытия. А чтобы зрители могли досмотреть ее до конца, из Кунгура пустят ночную электричку.

В 00:47 электропоезд отправится со станции «Кунгур». Также она сделает остановку на 1533-м километре в 00:50, куда зрителям фестиваля ближе будет добраться со стадиона, где будет происходить шоу.

На станцию «Пермь-2» электричка прибудет в 02:17. Оттуда можно будет уехать на трамвае. Специально для удобства пермяков пустят два ночных рейса: маршрут № 4, до Висима, и № 5, который довезет пермяков до Бахаревки.

Напомним, ранее мы писали о том, что на «Небесной ярмарке» в Прикамье прошел «Вальс-сомнение». Это название одного из заданий воздушных баталий

ИСТОЧНИК KP.RU

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