2019-07-05T08:32:18+03:00
Происшествия

В Перми из окна упал 4-летний ребенок

Мальчика отправили в больницу в тяжелом состоянии
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Дзержинском районе Перми из окна упал маленький мальчик. Трагедия произошла вечером 4 июля. Родители мальчика были в этот момент дома. Отец ребенка ненадолго отвлекся и не заметил, как малыш залез на подоконник, наклонился на маскитную сетку и упал. Ребенок выжил. Родители вызвали врачей «скорой помощи». В тяжелом состоянии его отправили в больницу.

- 4-летний ребенок с сочетанной травмой был отправлен Краевую клиническую больницу, - сообщили в пресс-службе «Скорой помощи».

Сотрудники полиции призывают родителей внимательнее следить за своими детьми. С начала года это уже 8 случай.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми 5-летний мальчик выпал из окна. Вечер вторника, 2 июля, для одной из семей в Свердловском районе Перми едва не закончился трагедией - из окна 2 этажа выпал маленький мальчик. К счастью, малыш остался жив.

ИСТОЧНИК KP.RU

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