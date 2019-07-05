В Перми из окна упал 4-летний ребенок
В Дзержинском районе Перми из окна упал маленький мальчик. Трагедия произошла вечером 4 июля. Родители мальчика были в этот момент дома. Отец ребенка ненадолго отвлекся и не заметил, как малыш залез на подоконник, наклонился на маскитную сетку и упал. Ребенок выжил. Родители вызвали врачей «скорой помощи». В тяжелом состоянии его отправили в больницу.
- 4-летний ребенок с сочетанной травмой был отправлен Краевую клиническую больницу, - сообщили в пресс-службе «Скорой помощи».
Сотрудники полиции призывают родителей внимательнее следить за своими детьми. С начала года это уже 8 случай.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми 5-летний мальчик выпал из окна. Вечер вторника, 2 июля, для одной из семей в Свердловском районе Перми едва не закончился трагедией - из окна 2 этажа выпал маленький мальчик. К счастью, малыш остался жив.
ИСТОЧНИК KP.RU