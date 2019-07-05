В Пермском крае у мужчины в машине нашли почти 8 килограмм наркотиков
На трассе в Прикамье задержали мужчину, в машине которого нашли крупную партию наркотиков. В мае 2018 года на трассе «М7- Волга» в Краснокамском районе Пермского края сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю был задержан автомобиль . При обыске более нашли 7,7 кг гашиша, а также 2,2 грамма кокаина.
Мужчина приобрел наркотике в Санкт-Петербурге и перевозил их в Пермь в дверях автомобиля.
- Суд, с учетом позиции государственного обвинения, рассмотрения уголовного дела в порядке особого судопроизводства, изобличения других соучастников данного преступления, приговорил мужчину к 4 годам 3 месяцам исправительной колонии общего режима, штрафу 400 тысяч рублей, конфискации в доход государства автомобиля как средство совершения преступления, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
Напомним, ранее мы писали о том, что пермяк готовил к продаже 45 тысяч пачек поддельных сигарет.
ИСТОЧНИК KP.RU