В Пермском крае у мужчины в машине нашли почти 8 килограмм наркотиков

СЕГОДНЯ 07:41 2019-07-05T10:24:09+03:00

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На трассе в Прикамье задержали мужчину, в машине которого нашли крупную партию наркотиков. В мае 2018 года на трассе «М7- Волга» в Краснокамском районе Пермского края сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю был задержан автомобиль . При обыске более нашли 7,7 кг гашиша, а также 2,2 грамма кокаина.

Мужчина приобрел наркотике в Санкт-Петербурге и перевозил их в Пермь в дверях автомобиля.

- Суд, с учетом позиции государственного обвинения, рассмотрения уголовного дела в порядке особого судопроизводства, изобличения других соучастников данного преступления, приговорил мужчину к 4 годам 3 месяцам исправительной колонии общего режима, штрафу 400 тысяч рублей, конфискации в доход государства автомобиля как средство совершения преступления, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермяк готовил к продаже 45 тысяч пачек поддельных сигарет.

ИСТОЧНИК KP.RU