В Перми произошел пожар в деревянном доме

СЕГОДНЯ 07:02 2019-07-05T07:02:35+03:00

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В четверг, 4 июля, в микрорайоне Крохалева в Перми загорелся деревянный дом. Здание находится на улице Емельяна Ярославского в Свердловском районе Перми. Местные жители засняли пожар на видео. На записи видно, что деревянное двухэтажное здание полностью объято огнем. Вверх от него поднимается черный дым. По сообщению очевидцев, дом был заброшен и там давно никто не жил.

Пострадавший нет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае на территории завода. Днем 7 мая в Лысьве Пермского края произошел крупный пожар. Пользователи соцсетей делятся фотографиями и видео с места происшествия. На кадрах видно, что полыхает крыша трехэтажного дома, из-под нее буквально выбивается огонь. Пламя перекинулось уже и на соседний дом. На месте работают пожарные.Пожар случился в здании, расположенном на улице Металлистов. К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, сотрудники скорой помощи, электрических сетей. Пострадавших нет, люди эвакуированы. Угрозы жилым домам нет.

ИСТОЧНИК KP.RU