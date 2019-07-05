Координатора поискового отряда в Перми нашли

СЕГОДНЯ 06:24 2019-07-05T06:24:03+03:00

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В четверге, 4 июля, весь город потрясла новость о том, что пропал человек, который помогает искать потерявшихся людей. Координатор поискового отряда. Координатор Поискового отряда имени Ирины Бухановой 28-летняя Ксения пропала исчезла 4 июля. В 17.00 она уехала на своей машине «Киа Рио», госномер К915СК от дома №17 по улице Декабристов и с тех пор ее никто не видел. Мобильный телефон Ксюши оказался отключен.

Волонтеры объявили сбор на поиски Ксюши. Поиски увенчались успехом. Утром в пятницу, 5 июля, волонтеры сообщили, что Ксению нашли. Сейчас девушка находится в больнице.

- Ксения в данный момент находится в больнице, просьба воздержаться от комментариев!!! Давайте уважать друг друга!!!- написали волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой.

ИСТОЧНИК KP.RU