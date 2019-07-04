«Я к вам за старым долгом». В Перми разыскивают мелкую аферистку

СЕГОДНЯ 19:29 2019-07-04T19:29:18+03:00

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В Перми сотрудники полиции разыскивают женщину, подозреваемую в ряде мелких мошенничеств. Жертвами аферистки становились продавцы павильонов и небольших магазинов.

Женщина заходила в торговую точку и представлялась давней знакомой хозяина. А потом сообщала продавцу, что пришла забрать деньги, которые давала в долг владельцу павильона. В других случаях она выступала в роли инспектора надзорного органа и обещала оформить необходимые для проверки документы, но, естественно, за определенную плату.

Суммы, которые требовала аферистка, были небольшими, - до шести тысяч рублей. Возможно, поэтому ей легко удавалось получить их. Когда же владелец павильона приходил в свою торговую точку, конечно, выяснялось, что с этой дамой он вовсе не знаком.

Зато сейчас с ней очень хотят познакомиться сотрудники уголовного розыска УМВД по городу Перми. В отношении этой женщины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

- Если вы пострадали от действий аферистки, либо знаете о ее местонахождении, сообщите по телефонам: 02 или 89519376437, - обращаются к пермякам полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU