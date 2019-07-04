2019-07-04T12:19:54+03:00
Общество

Правительство России выделит 33, 4 миллиона рублей на развитие паллиативной помощи в Прикамье

Распоряжение об этом опубликовано на сайте Правительства РФ
Лилия Абибулаева
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Фото: правительство ПрикамьяФото: правительство Прикамья
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На развитие паллиативной помощи в Пермском крае выделят 33, 4 миллиона из национального бюджета. Всего на развитие паллиативной помощи в субъектах страны будет направлено более 114,6 млн рублей. Кроме Пермского края, поддержку получат Удмуртия, Алтайский край, Костромская, Московская, Омская, Тверская и Ульяновская области.

Полученные средства планируют направить на помощь тяжелобольным пациентам в Перми, Коми-Пермяцком округе, Нытве, Кунгуре, Чайковском и Березниках. По данным краевого Минздрава, в Прикамье 5 тысяч паллиативных пациентов, среди них 525 детей.

Напомним, ранее мы писали о том, что для 10,5 тысячи детей Соликамского, Красновишерского и Чердынского районов заработала новая поликлиника. 1 июля в Соликамске начала работать новая детская поликлиника, к которой прикреплено 10,5 тыс. маленьких жителей. Ввод новой поликлиники позволит обеспечить качественной медицинской помощью не только пациентов из Соликамска и Соликамского района, но и детей и подростков из Чердынского и Красновишерского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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