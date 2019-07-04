Житель Прикамья обиделся на жену друга и поджег гараж
Жительница села Таборы Оханского района сообщила о возгорании. Горел деревянный гараж рядом с домом. Женщина с помощью соседей смогла потушить пожар, но в полицию о возгорании сообщила.
Сотрудники полиции, приехав на место, установили, что это был поджог. Через некоторого времени виновника ЧП задержали. Им оказался знакомый семьи.
- Он пояснил, что приехал к своему другу, но его не оказалось дома. Супруга приятеля грубо поговорила с незваным гостем, и он решил ей отомстить. В момент совершения поджога подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.
В настоящее время сотрудниками полиции проводятся необходимые следственные и иные мероприятия, направленные на доказывание противоправной деятельности мужчины.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье осудили мужчину за попытку угнать автомобиль и мотоцикл.
ИСТОЧНИК KP.RU