Житель Прикамья обиделся на жену друга и поджег гараж

СЕГОДНЯ 11:11 2019-07-04T11:24:39+03:00

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Жительница села Таборы Оханского района сообщила о возгорании. Горел деревянный гараж рядом с домом. Женщина с помощью соседей смогла потушить пожар, но в полицию о возгорании сообщила.

Сотрудники полиции, приехав на место, установили, что это был поджог. Через некоторого времени виновника ЧП задержали. Им оказался знакомый семьи.

- Он пояснил, что приехал к своему другу, но его не оказалось дома. Супруга приятеля грубо поговорила с незваным гостем, и он решил ей отомстить. В момент совершения поджога подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся необходимые следственные и иные мероприятия, направленные на доказывание противоправной деятельности мужчины.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье осудили мужчину за попытку угнать автомобиль и мотоцикл.

ИСТОЧНИК KP.RU