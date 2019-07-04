Пермяки вышли на митинг против строительства приюта

СЕГОДНЯ 10:55 2019-07-04T10:55:53+03:00

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В 2020 году рядом с жилыми домами в Верхних Муллах появится приют для бродячих животных. Как сообщает издание «Рифей-Пермь», жители района против строительства приюта.

Пермяки любят животных и совсем не против организации приюта, то дальше от жилого сектора.

- Мы, безусловно, любим животных, помогаем им, но совсем нам не хочется засыпать под колыбельные этих животных, - сообщили жители района изданию.

В приюте планируют поселить 350 особей. В радиусе 300 метров от стройки - более 100 домов, проживают в них почти 1000 человек. Расстояние от домов совсем небольшое, поэтому жителям домов придется засыпать и просыпать под лай собак.

По мнению администрации города, все нормы СанПина соблюдены.

- Как пояснили в управлении по экологии и природопользованию, новый приют сможет одновременно содержать до 350 животных. Он будет расположен на площади в один гектар. В новом приюте будут оборудованы операционные и послеоперационные помещения, площадка для выгула собак. По проекту в приюте будут построены более 100 вольеров для содержания собак, а также вольеры для содержания животных на карантине, также будет установлено видео наблюдение. Нарушений нет. Земельный участок подходит по размерам и назначению под строительство приюта. Санитарные нормы отступа соблюдены

ИСТОЧНИК KP.RU