«Как феерично!». Зоя Бербер поделилась видео со Дня рождения дочки

СЕГОДНЯ 10:18 2019-07-04T10:24:02+03:00

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У звезды «Реальных пацанов» Зои Бербер в Instagram более 620 тысяч подписчиков, и она часто делится с ними фотографиями. Несколько дней назад у дочери актрисы был День рождения. Наде исполнилось 4 года. Для своей маленькой принцессы Зоя приготовила грандиозный праздник.

- Сегодня нашей Надежде 4 года. И сегодня будет много пони, розового цвета и детского смеха. Еду в ресторан все проверять, "замахнуть" шампань (#яжмать) и встречать самую самую! - написала актриса в Instagram- аккаунте.

На видео со Дня рождения дочки Зоя Бербер прыгает в кучу конфетти. Подписчики звезды отметили, что это было феерично. Видео набрало более 28 тысяч просмотров и 58 комментариев.

zberberr Зоя Бербер поделилась видео со Дня рождения дочки @zberberr

Напомним, Зоя Бербер училась в школе № 91 города Перми в классе с театральным уклоном.С 2010 года играет роль Леры в «Реальных пацанах». А Надежда - это дочь Зои Бербер и сценариста из Читы Александра Синегузова. Он в прошлом был участником команды КВН РУДН, с которым пермская актриса познакомилась на съемках первого сезона «Реальных пацанов»

ИСТОЧНИК KP.RU