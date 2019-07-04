2019-07-04T09:43:15+03:00
Общество

Для 10,5 тысячи детей Соликамского, Красновишерского и Чердынского районов заработала новая поликлиника

Сейчас в Соликамске работают ещё две детские поликлиники, обе перегружены
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Фото пресс-службы администрации ПермиФото пресс-службы администрации Перми
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1 июля в Соликамске начала работать новая детская поликлиника, к которой прикреплено 10,5 тыс. маленьких жителей. Ввод новой поликлиники позволит обеспечить качественной медицинской помощью не только пациентов из Соликамска и Соликамского района, но и детей и подростков из Чердынского и Красновишерского районов.

Трёхэтажное здание поликлиники, рассчитанное на 200 посещений в смену, расположилось в больничном городке «Калиец», рядом с детской больницей, где обеспечена транспортная доступность, благоустроены подъезды и парковки.

Сейчас в Соликамске работают ещё две детские поликлиники, обе перегружены. Новая поликлиника позволит сосредоточить в одном месте все лечебно-диагностические процедуры, так что маленьким пациентам и их родителям меньше придётся перемещаться из здания в здание.

В новом медучреждении есть информационно-аналитическое, лечебно-профилактическое и консультативно-диагностическое отделения, а также УЗИ, рентген-кабинет, кабинет эндоскопии и клинико-диагностическая лаборатория. Кроме того, в поликлинике выделен хирургический блок для проведения малых хирургических операций и функционируют две палаты дневного стационара.

По словам главного врача Николая Левко, потоки пациентов в поликлинике разделены. «Такое разделение позволит снизить риск инфицирования детей и их родителей, которые посещают поликлинику в профилактических целях», – отметил он. С этой целью в поликлинике предусмотрен кабинет неотложной помощи. Для продления времени его работы организован отдельный вход.

Средства на строительство нового трёхэтажного здания и оснащение поликлиники в размере 187,2 млн рублей были направлены из краевого бюджета.

В Пермском крае сейчас ведётся строительство ещё нескольких детских поликлиник. Пять из них в этом году будут введены в Перми – в Индустриальном, Кировском, Ленинском, Свердловском и Орджоникидзевском районах. Кроме того, в середине июля начнётся строительство детской поликлиники в Кудымкаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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