2019-07-04T09:08:09+03:00
Происшествия

В Перми 5-летний мальчик выпал из окна

Отец малыша вышел из комнаты в этот момент
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Вечер вторника, 2 июля, для одной из семей в Свердловском районе Перми едва не закончился трагедией - из окна 2 этажа выпал маленький мальчик. К счастью, малыш остался жив.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, отец ребенка был дома, но отвлекся ненадолго и не заметил, как малыш залез на подоконник. Мальчик уперся руками о москитную сетку и упал вместе с ней. 5-летний малыш упал на траву.

Увидев, что ребенка нет, отец тут же побежал на улицу и вызвал «скорую». Когда приехали врачи, малыш был еще в сознании. Мальчика увезли в нейрохирургическое отделение детской больницы

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми 15-летняя школьница выпала из окна. Источник близкий к ситуации сообщил, что в среду, 3 июля, в Ленинском районе Перми 15-летняя девочка выпала из окна 6 этажа многоэтажки. Девочку обнаружили местные жители. Школьница осталась жива, но получила множественные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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