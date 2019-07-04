В Перми прокуратура требует укрепить склон дома, «сползающего» в Егошиху

СЕГОДНЯ 07:52 2019-07-04T09:45:27+03:00

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Прокуратура Свердловского района выявила нарушения прав граждан на благоприятные и безопасные условия проживания в многоквартирном доме. Многоэтажка на улице Льва Шатрова в Перми постепенно сползает в речку Егошиха. Это угрожает жизни жильцов и сохранности их имущество.

Как сообщили "Рифей-Пермь", прокуратура потребовала принять соответствующие меры по обеспечению безопасности жителей и укрепить склон реки, на котором расположен дом.

- Прокурором в суд направлен иск об организации проведения работ по усилению грунта в районе указанного многоквартирного дома, включая закрепление оползневого участка склона, восстановление противопожарного проезда к зданию, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми на улице революции начинают монтировать трамвайные пути. Как сообщили в администрации города, трамвайные пути будут уложены по новой технологии. Работы продлятся ориентировочно три недели.

ИСТОЧНИК KP.RU